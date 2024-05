Per 'Musica felix' appuntamento con ‘Tosca – Il ricatto sessuale’

Si terrà sabato 4 maggio alle 20 (ingresso alle 19:30) il penultimo appuntamento di ‘Musica felix’, la rassegna organizzata dalla ‘Fondazione Apulia felix’ nell’auditorium di Santa Chiara. La serata sarà dedicata all’opera lirica e andrà in scena l’evento di musica e parole ‘Tosca – Il ricatto sessuale’, un racconto musicale nei meandri di una delle opere più complesse e sfaccettate di Giacomo Puccini.

Un capolavoro drammaticamente attuale che racconta l’onnipotenza che inquina l’anima (Scarpia), l’onore dell’eroe (Cavaradossi), ma soprattutto la forza di Tosca di arretrare davanti al ricatto sessuale, a costo di uccidere. Il tema della violenza sulle donne, sia fisica che psicologica e quello della parità di genere sono in quest’opera il fulcro del motore narrativo. Il tutto in una cornice in cui una romanza come ‘Vissi d’arte’ diventa il contraltare della violenza: una preghiera che rallenta il tempo e allontana il male.

In scena la voce narrante di Gianna Fratta, musicista e direttrice d’orchestra di fama internazionale, che tante volte ha diretto il titolo in tutto il mondo, e le voci del soprano Maria Tomassi (artista eclettica il cui repertorio spazia dalla musica antica all’opera, alla musica sacra, da camera e contemporanea), del tenore internazionale Michael Fischi-Spadaccini e del baritono Elia Fabbian. Ad impreziosire il tutto le note del pianoforte di Davide Dellisanti, figura di spicco nel panorama musicale italiano ed internazionale.

Lo spettacolo è fruibile con abbonamento o biglietto al costo di € 12. I biglietti sono acquistabili presso l’Auditorium Santa Chiara il giorno stesso dello spettacolo (4 maggio) a partire dalle 17.30. Per ulteriori informazioni, chiamare il 3929892331 o scrivere a infoapuliafelix@gmail.com.