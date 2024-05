Il Ragnarock suona metal con The Ossuary e Stonewall

Il blues dell'Oltretomba fa tappa a Foggia. Sabato 8 giugno a partire dalle 21 The Ossuary e Stonewall saliranno sul palco del Circolo Ragnarock. Ad aprire le danze saranno gli heavy metallers Stonewall.

The Ossuary. Si formano alla fine di ottobre 2014. Registrato tra il 2015 e il 2016, ‘Post Mortem Blues’ è l'album di debutto della band. In seguito ad un feedback entusiasta della stampa e di pubblico, la band rientra in studio nell'aprile 2018 per registrare il seguito del loro album di debutto. Intitolato ‘Southern Funeral’, il loro secondo disco vede la luce nel 2019. Gli Ossuary continuano a supportare i loro due primi album con concerti di apertura per Marky Ramone Band, Coven - leggende dell’occult rock di Chicago - e con un tour in Europa con concerti in Italia, Germania, Francia, Olanda, Belgio, Danimarca, Slovenia e Croazia.

Nel luglio del 2020 la band registra il terzo album ‘Oltretomba’ che ottiene recensioni entusiastiche in diversi paesi risultando top album in riviste come Rock Hard Italia, Rock Hard Grecia, HHMR (Finlandia), Legacy Magazine (Germania), Stoner Hive (Olanda) etc..etc..

Gli Ossuary suonano un elettrizzante ed oscuro blend sonoro di heavy rock 70 misto a doom e prog psychedelia. La band è formata da Stefano ‘Stiv’ Fiore (vocals), Alex Nespoli (guitars), Tony Carrassi (bass), Max Marzocca (drums).

Stonewall. Nascono nel 2007 per idea di Antonio Guerrieri (voce e batteria), con l'intenzione di creare un progetto totalmente dedito allo ‘US Heavy Metal’. Il primo demo auto prodotto ‘Eyes of Fire’ risale al gennaio 2009. In seguito all'ingresso di Pierluigi Guerrieri alla chitarra, iniziano nuove sessioni di registrazione che portano all'uscita del primo full lenght ‘Victims Of Evil’ (2011). L'album viene accolto in maniera molto positiva dalla stampa specializzata. Nell'ottobre 2014 avviene un cambio di formazione che porta Antonio a dedicarsi solo alla batteria e alla composizione, e vede Dionigi Neri come nuovo frontman e lead singer. Al basso subentra Nicola Braccia e alla seconda chitarra Antonio Scelzi. A fine 2016 iniziano le sessioni di registrazione del secondo full lenght ‘Never Fall’. Attualmente la band è alle prese con il terzo full lenght.