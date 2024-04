Per 'Musica felix' il Quartetto Oistrakh in concerto

Per il quinto appuntamento della IX edizione di ‘Musica felix’, la rassegna di musica e cultura organizzata dalla Fondazione Apulia felix e sostenuta dalla Regione Puglia, sabato 6 aprile alle 19 all’Auditorium Santa Chiara ci sarà il Quartetto Oistrakh, un gruppo composto da quattro tra i più straordinari musicisti russi di oggi: Andrey Baranov e Rodion Petrov ai violini, Fedor Belugin alla viola, Alexey Zhilin al violoncello.

Classica la proposta musicale per il concerto in programma a Santa Chiara, con l’esecuzione di pezzi e quartetti di grandi compositori: Borodin, Shostakovich, Bartòk. Il programma si aprirà con il Quartetto n. 2 di Borodin, uno dei membri del famoso ‘gruppo dei cinque’, artefici della scuola nazionale russa, autore del Principe Igor, del fortunatissimo brano ‘Nelle Steppe dell'Asia centrale’, di sinfonie e di molta musica da camera. A seguire il terzo quartetto di Shostakovich, composto nel 1946 all’età di quarant’anni e subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il programma si chiuderà con le danze rumene di Bartok, musica popolare magistralmente resa per quartetto dalla sapiente opera di trascrizione di Andrey Shishlov.

Si potrà accedere al concerto con abbonamento o con biglietto acquistabile al costo di 12 euro direttamente nel luogo del concerto a partire dalle 17.30 di sabato 6 aprile. Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 3929892331 o scrivere a infoapuliafelix@gmail.com.