Per 'Musica felix' serata dedicata al classicismo viennese

Nuovo appuntamento con la rassegna ‘Musica felix’, la kermesse promossa dalla Fondazione Apulia felix con la direzione artistica del maestro Dino De Palma. Sabato 20 aprile alle 19 nell’Auditorium Santa Chiara serata dedicata al classicismo viennese, dominato dal genio di Haydn, Mozart e Beethoven.

A condurre gli spettatori in un itinerario che ripercorrerà i grandi capolavori dei tre iconici compositori, sarà una formazione composta da un quartetto d’archi con due corni. Sei, dunque, gli strumentisti in scena, tutti musicisti dell’orchestra RAI di Torino e solisti dalla lunga esperienza: l’Archos Quartet composto da Filip Jeska e Roberto D’Auria ai violini, Liza Soppi alla viola, Franscesca Fiore al violoncello, e i due cornisti Marco Panella e Paolo Valeriani. Il programma prevede l’elegante ‘Divertimento in fa maggiore’ di Mozart, il ‘Divertimento in re maggiore’ di Haydn e per finire il ‘Sestetto op. 81b’ di Beethoven.

Si accede al concerto con abbonamento o con singolo biglietto acquistabile su Vivaticket oppure presso l’Auditorium Santa Chiara il giorno dello spettacolo a partire da un’ora e mezza prima dell’inizio dello spettacolo.