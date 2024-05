A Foggia fa tappa il 'Road to Battiti' con Geolier

Farà tappa anche a Foggia il ‘Road to Battiti’, il tour musicale che fa da apripista alla 22esima edizione del ‘Radio Norba Cornetto Battiti Live’, la kermesse musicale itinerante più attesa dell’anno in programma tra fine giugno e inizio luglio. Le tappe pugliesi saranno dieci e la carovana partirà proprio dal capoluogo dauno sabato 4 maggio con Geolier.

La manifestazione avrà come location piazza Italia dove dalle 18 i dj e gli animatori della radio del sud intratterranno il pubblico con la musica più bella del momento e tanto divertimento, in attesa dell’arrivo di Geolier, che sarà intervistato sul truck in diretta in radio e in tv al canale 11 e sul 730 di Sky. Al termine del radio live show, intorno alle 21, l’attesa esibizione dell’artista, per la ‘performance on the road’ che sarà successivamente trasmessa in una delle cinque puntate del ‘Radio Norba Cornetto Battiti Live’. L’accesso al ‘Road to Battiti’ è gratuito fino al raggiungimento delle capienze consentite. L'evento è patrocinato dal Comune di Foggia.

Geolier. Esordisce nel 2018 con il brano ‘P Secondigliano’ e il suo album di debutto ‘Emanuele’ ottiene diversi dischi di platino. Nel gennaio 2023 pubblica il suo secondo album in studio, ‘Il coraggio dei bambini’, certificato cinque volte platino. L’anno successivo partecipa al Festival di Sanremo dove arriva secondo con il brano ‘I p' me, tu p' te’ (certificato tre volte disco di platino) e vince la serata cover cantando un medley con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio. Il suo ultimo singolo è ‘L’ultima poesia’, frutto della collaborazione con Ultimo.