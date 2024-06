Senza Resa, Micky Sepalone e Fabio & Dino per festeggiare Sant'Antonio da Padova

In occasione dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio da Padova, accanto alle celebrazioni religiose, la Parrocchia foggiana intitolata al Santo organizza in piazza tre giorni di divertimento all’insegna di musica e teatro. Si parte martedì 11 giugno alle 21 con Fabio & Dino e il loro ‘Collocazione provvisoria’, scritto con Aldo Augelli e Fabio Di Credico, che racconta – alla maniera del duo comico – la tanto bistrattata, ma pur sempre amata città di Foggia.

Mercoledì 12 alle 21.30 sul palco si esibiranno i ‘Senza resa’ che riproporranno i pezzi più belli e amati di Vasco Rossi. Giovedì 13 giugno alle 21 concerto di Micky Sepalone, Angela Piaf e la Canta Napoli Band che ripercorreranno la storia della canzone classica napoletana. In scaletta, infatti, ci sono brani di Sergio Bruni, Roberto Murolo, Domenico Modugno, Aurelio Fierro, Antonio De Curtis, Lucio Dalla, Pino Daniele e molti altri.