In arrivo un mese di concerti con 'Musica nelle Corti di Capitanata'

Torna ‘Musica nelle Corti di Capitanata’. Dal 21 giugno al 20 luglio le serate foggiane saranno nuovamente allietate dalla rassegna concertistica che mette insieme studenti e docenti del Conservatorio di Musica ‘Umberto Giordano’ e che quest’anno è giunta alla 27esima edizione. I concerti si terranno alle 21 (ingresso alle 20.30) nel cortile di Palazzo Dogana e saranno gratuiti.

Il 21 giugno in occasione della 30esima edizione della ‘Festa Europea della Musica’, il concerto inaugurale dedicato pianista Maurizio Pollini, celebrerà il bicentenario della nascita di Bed?ich Smetana. Ad aprire la rassegna sarà l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio che diretta dai maestri Federica Fornabaio, Giuseppe Padalino, Angelo Manzara, Francesco Greco, Teresa Laera e Antonio Russo eseguirà il ciclo di poemi sinfonici ‘Ma Vlast’ (La mia patria).

‘Folklore e suggestioni pittoriche della terra spagnola’ è il titolo del concerto del 24 giugno che vedrà l’Ensemble del Conservatorio diretto dai maestri Federica Fornabaio e Angelo Manzara eseguire ‘Rapsodie espagnole’ di Ravel/Serino e ‘Sin Palabras’ di Bizet/Serino.

Martedì 25 giugno Riccardo Natale al pianoforte con il recital ‘Oltre gli schemi’ proporrà ‘Sonata n. 30 in mi maggiore op. 109’ di Ludwig van Beethoven e ‘Davidsbundlertänze op. 6 (Le danze dei compagni di David)’ di Robert Schumann. Il 26 giugno omaggio al cinema italiano con ‘Concerto dall’opera al cinema’: il trio ‘In3cci’ formato da Antonio Carretta (tromba), Nazario La Piscopia (pianoforte) e Vincenzo Raddato (percussioni) eseguirà il brano tradizionale ‘La Vergine della Macarena’ e musiche di Gioachino Rossini, Giacomo Puccini, Pietro Mascagni, Georges Bizet, Ennio Morricone, Armando Trovajoli, Luis Bacalov, Nino Rota.

Venerdì 28 giugno omaggio a Giacomo Puccini. Nel cortile di Palazzo Dogana il Coro del Conservatorio e il Coro polifonico ‘Stefano Manduzio’ di San Nicandro Garganico diretti dal maestro Angelo Ceddia insieme a Luigi De Luca (tenore), Carlo Giuseppe Monaco (baritono) e Simone Roberto Caputo (basso) e accompagnati dall’Orchestra Sinfonica Young diretta dal maestro Andrea Palmacci, eseguiranno ‘Preludio Sinfonico per orchestra’ e ‘Messa di Gloria’.

Lunedì 1 luglio ‘La voix sombre-Melodie francesi per mezzosoprano, violoncello e pianoforte’ con Maria Arcangela Tenace (mezzosoprano), Daniele Miatto (violoncello), Fabia Pasqua (pianoforte), Maria Paola De Luca (soprano falcon, voce narrante) che eseguiranno brani di Camille Saint-Saëns, Jules Massenet, Gabriel Fauré, Eric Satie, Maurice Ravel, Françis Poulenc.

Mercoledì 3 luglio appuntamento con i ‘Giovani talenti in concerto’ Matteo Cisternino (chitarra), Francesca Papa (pianoforte) e il quartetto di violoncelli formato da Monica Altamura, Francesca Gesualdi, Francesco Greco e Miriam Marino. Eseguiranno brani di Fracisco Tarrega, Mauro Giuliani, Johann Kaspar Mertz, Robert Schumann, Bryan Kelly, Gabriel Fauré, Isaac Albéniz, Astor Piazzolla.

Giovedì 4 luglio cambio di location. Al Castello di Manfredonia i ‘Giovani talenti in concerto’ Matteo Cisternino (chitarra), il duo composto da Monica Hyeon Kyeong Mun (mezzosoprano) e Antonio Armillotta (chitarra), e il quartetto di violoncelli formato da Monica Altamura, Francesca Gesualdi, Francesco Greco, Miriam Marino eseguiranno brani di Fracisco Tarrega, Mauro Giuliani, Johann Kaspar Mertz, Federico García Lorca, Joaquin Rodrigo, Manuel De Falla, Bryan Kelly, Gabriel Fauré, Isaac Albéniz, Astor Piazzolla.

Il 5 luglio si ritornerà a Palazzo Dogana per il primo appuntamento con ‘Il solista e l’orchestra’. Michele Fiore (flauto) e Benedetta Modugno (violoncello) accompagnate dall’Orchestra Sinfonica del Conservatorio diretta dai maestri Angelo Manzara e Teresa Laera eseguiranno ‘Concerto’ di Jacques Ibert e ‘Concerto in si minore op. 104’ di Antonin Dvo?ák.

Lunedì 8 luglio i ‘Giovani talenti in concerto’ saranno Raffaele Marcovecchio (sassofono), Gabriella Russo (pianoforte) e il quintetto formato da Antonio Bruno (saxofono contralto), Clara De Santis e Costantino Rucci (violino), Anna Lisa Sampietro (viola), Benedetta Modugno (violoncello) e Laura Licinio (pianoforte). Porteranno brani di Ida Gotkovsky, Jean Matitia, Johannes Brahms, Adolf Busch.

Il 9 luglio ‘Anime di sale’ con le chitarre del Trio Amistad formato da Daniele Sardone, Luigi Staffieri e Danilo Delli Carri proporrà composizioni originali e arrangiamenti di Daniele Sardone: ‘Anime di Sale’, ‘Omaggio a Fabrizio De André’, ‘Campanas y Tango’. ‘Si Sierro los Ojos te Veo’, ‘Jazz per Gino’ e ‘Aria di Casa’.

Mercoledì 10 luglio, in occasione del centocinquantesimo anniversario della nascita di Arnold Schoenberg, il concerto ‘Radici e innovazione’ vedrà suonare il sestetto d’archi composto da Maria Teresa De Sanio e Nicola Marvulli ai violini, Carmine Caniani e Rocco De Massis alle viole, Daniele Miatto e Francesco Montaruli ai violoncelli. La presentazione sarà a cura di Annalisa Amorico. I brani eseguiti saranno ‘Capriccio’ (dalla ‘Conversazione per Musica’) di Richard Strauss, ‘Poema sinfonico’ e ‘Verklaerkte Nacht op. 4 in re minore (Notte trasfigurata)’ di Arnold Schönberg.

Venerdì 12 luglio nuovo appuntamento con ‘Il solista e l’Orchestra’. Gionatan Ciffo (violino) e Daria Cimino (pianoforte) accompagnati dall’Orchestra Sinfonica Young Diretta dal maestro Andrea Palmacci suoneranno brani di Giuseppe Verdi, Wolfgang Amadeus Mozart e Felix MendelsshonBartholdy.

Lunedì 15 luglio per l’appuntamento con i ‘Giovani talenti in concerto’, Daniele Martire (pianoforte), il duo Angelo Riccardo (saxofono contralto)-Federico Marino (pianoforte) e il Trio Mendelssohn composto da Alessandro Battista (clarinetto), Pietro Mummolo (corno di bassetto) e Palma Mangiacotti (pianoforte) eseguiranno brani di Felix Mendelsshon-Bartholdy, Johannes Brahms, Sergei Prokofiev e Charles Wood.

Il 16 luglio Franz Liszt incontra Dante Alighieri nel concerto dal titolo ‘Il pianoforte sinfonico, la sinfonia al pianoforte’ che vedrà Angelo Nasuto e Giorgio Trione Bartoli al pianoforte e il coro femminile del Conservatorio diretto dal maestro Agostino Ruscillo eseguire la ‘Sinfonia sulla Divina Commedia’ di Franz Liszt.

Il 17 luglio ‘Echi d’Europa-Un viaggio musicale attraverso le danze del mondo’ vedrà Federica Mosa (violino) e Alessandra Pipitone (pianoforte9 eseguire brani di Bela Bartok, Antonin Dvo?ák, Johannes Brahms, Maurice Ravel, Manuel De Falla, Ástor Piazzolla e una selezione di brani della tradizione klezmer.

Il finale di questa edizione 2024 sarà affidato alle celebrazioni della scomparsa di Giacomo Puccini. Giovedì 18 luglio nei giardini antistanti l’Istituto Mario Zaccagnino di San Nicandro Garganico, venerdì 19 nella villa comunale di Foggia e sabato 20 nel castello ducale di Bovino verrà messa in scena l’opera comica in un atto ‘Gianni Schicchi’ (libretto di Giovacchino Forzano e musiche di Giacomo Puccini). In scena Carlo Giuseppe Monaco (Gianni Schicchi), Aurora Carmen Bocale (Lauretta), Federica Losavio (Zita), Luigi De Luca (Rinuccio), Marco Franchino (Gherardo), Denise Graziano (Nella), Sara Palumbo (Gherardino), Irakli Nutsubidze (Betto di Signa), Roberto Caputo (Simone), Guoqiang Li (Marco), Carmen De Pasquale-Maria Concetta Pirro-Mun Hyeong Kyeong (La Ciesca), Fernando Napolitano (Maestro Spinelloccio, Messer Amantio Notaio), Vincenzo Pio Argentino (Pinellino), Antonio Totaro (Guccio). La regia è di Carlo Antonio De Lucia, aiuto regista Rosa Ricciotti. Ad accompagnarli l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio diretta dal maestro Daniele Belardinelli. Durante la serata foggiana verrà assegnato il Premio Corti di Capitanata.