Eduardo De Crescenzo in concerto a Foggia

Concerto in piazza del cantautore e musicista napoletano Eduardo De Crescenzo, in tour con 'Avvenne Napoli'.

L'evento si terrà il prossimo 22 luglio, a partire dalle ore 21, in piazza Cavour, e rientra nell'ambito del 'Non soli ma ben accompagnati' del cartellone 'Foggia Estate', nel giorno dedicato al concerto per la pace

Il 73enne è uno degli artisti più apprezzati nel panorama del genere pop, jazz, blues. Tredici album, ha all'attivo cinque partecipazioni al Festival di Sanremo, dal successo planetario di 'Ancora' - nome del primo album uscito nel 1981, a 'E la musica va'