Dal classico al popolare, concerto aperitivo con il Trio Akorde

Il secondo appuntamento della rassegna dei ‘Concerti aperitivo’ organizzata dall’Associazione musicale ‘Suoni del Sud’ previsto per domenica 19 maggio sarà all’insegna della riscoperta del mondo della canzone, dal classico al popolare. L’appuntamento è alle 11 nella Sala Fedora del Teatro Giordano con il ‘Trio Akorde’, composto dalla soprano Antonella De Chiara, Armando Rizzo alla fisarmonica e Francesco D’Arcangelo al violoncello.

Il programma prevede alcune delle melodie più amate (‘La vie en rose’, ‘Besame mucho’, ‘What a wonderful world’, ‘’Nel blu dipinto di blu), le canzoni del Sud America (strumentale omaggio a Piazzolla, ‘Vuelvo al sur’), quelle di Napoli (‘I' te vurria vasá’, ‘Palomma ‘e notte’, ‘’Torn a Surrient) le colonne sonore cinematografiche (‘Il Postino’, ‘Por una cabeza’, ‘Parla più piano, ‘Moon river’’). Il concerto sarà seguito da un aperitivo offerto al Bar Maluì presentando il biglietto d’ingresso.

La rassegna è organizzata in collaborazione con il Teatro Umberto Giordano e il Conservatorio di musica Giordano, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia. La direzione artistica è a cura di Ettore Pellegrino. Il costo complessivo del ticket è di 8 euro, ridotto a 6 euro per gli abbonati alla stagione dell’Orchestra ICO ‘Suoni del Sud’. Per informazioni si può contattare il numero 324.5912249.