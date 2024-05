A Foggia l'unica tappa nel Mezzogiorno del tour di Joan Osborne

Per il suo tour mondiale, Joan Osborne mercoledì 26 giugno alle 21.30 (ingresso alle 20.30) sarà a Foggia, nella grande arena costruita nel cuore dei vigneti Borgo Turrito a Borgo Incoronata. Si tratta dell’unica data in tutto il Mezzogiorno. Il ‘concerto in vigna’ (primo di una serie che allieterà le serate estive dell’azienda), organizzato da Borgo Turrito in collaborazione con il Moody Jazz Cafè, vedrà accanto all’artista americana Jono Manson (seconda voce e chitarra), Jon Graboff (chitarra e pedal steel) e Riccardo Maccabruni (pianoforte, organo e fisarmonica). I biglietti sono disponibili sul sito di Borgo Turrito.

Joan Osborne. Cantautrice americana, originaria del Kentucky e newyorkese di adozione, interprete di grandi successi, Joan Osborne vanta una carriera corredata da numerosi dischi di platino e ben 8 nomination ai Grammy Awards. Il suo primo album in studio, ‘Relish’, è stato un successo planetario negli anni ’90, ma è soprattutto con il primo singolo estratto ‘One of us’ che Joan Osborne è diventata una star. Sulla cresta dell’onda da più di 30 anni, spazia dal rock al country al blues fino al folk.