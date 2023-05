A Foggia il 5 maggio arriva l'omaggio a Franco Califano

Per info chiamare 3245912249

Si chiama ‘Non escludo il ritorno’ ed è l’omaggio all’indimenticato Franco Califano che arriverà a Foggia al teatro ‘Umberto Giordano’ venerdì 5 maggio a partire dalle 20.30. L’evento, un mix di prosa e musica con monologhi interpretati dall’attore Maurizio Mattioli, la direzione musicale e la voce di Alberto Laurenti (storico arrangiatore del cantautore romano) e la regia di Fabio Di Credico, fa parte del calendario della seconda stagione della Ico ‘Suoni del Sud’ che sotto la direzione del maestro Domenico de Biase eseguirà i brani dello spettacolo.

In scaletta alcune delle canzoni indimenticabili e capolavori di Califano entrati nella storia della musica italiana a cominciare da ‘C’è una ragione di più’, ‘Minuetto’, ‘La nevicata del '56’, ‘È la malinconia’, ‘La musica è finita’, ‘Non escludo il ritorno’ fino a ‘Tutto il resto è noia’ passando per molti altri celebri brani e per un medley che comprende ‘Un’estate fa’ e ‘E la chiamano estate’.

L’ingresso in teatro è alle ore 20 e si accede con abbonamento o biglietto acquistabile al botteghino a partire da un’ora prima del concerto oppure su Vivaticket. Per informazioni, si può telefonare al numero 324.5912249.