A Pietramontecorvino Dik Dik, Senza Resa e Daniela Di Pippo per festeggiare Maria Santissima di Costantinopoli

A Pietramontecorvino fervono i preparativi per la festa in onore di Maria Santissima di Costantinopoli, compatrona del paese dauno (l’altro è Sant’Alberto), che si svolgerà dal 17 al 19 agosto. Accanto alle celebrazioni religiose, sono previsti anche momenti di intrattenimento che culmineranno in tre concerti serali.

Ad aprire la tre giorni di musica, giovedì 17 alle 21.30 in piazza Cavour sarà il ‘Gran concerto di Daniela Di Pippo & Friends’. Soprano di fama internazionale, considerata dalla stampa francese “la nuova Divina”, sarà accompagnata da Giambattista Pianezzola al violino, Silvano Scanziani all’oboe e Loris Peverada al pianoforte.

Venerdì 18 in piazza martiri del terrorismo, un tuffo nei mitici anni Sessanta con la musica dei Dik Dik. Debuttano nel 1965, ma il successo arriva l’anno successivo con ‘Sognando la California’, versione italiana (con testo di Mogol) della celebre hit americana ‘California Dreamin' dei The Mamas & the Papas. Da allora si susseguono i 45 giri di successo come ‘Senza luce’ (cover italiana di ‘A Whiter Shade of Pale’ dei Procol Harum), ‘Io mi fermo qui’, ‘Vendo casa’ e ‘L’isola di Wight’.

Sabato 19 agosto, gran finale sempre in piazza martiri del terrorismo con la celebre cover band di Vasco Rossi ‘Senza resa’.