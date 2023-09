Annullato il concerto di Giusy Ferreri, Anna Tatangelo salva la festa patronale di Cerignola

Sarà Anna Tatangelo a esibirsi in occasione della festa patronale di Cerignola in onore di Maria Santissima di Ripalta.

Il concerto di Giusy Ferreri, in programma questa sera in piazza Duomo, è stato annullato a poche ore dall’inizio, per motivi di salute.

La Deputazione Feste Patronali si è affrettata, allora, insieme all’amministrazione comunale, a sondare altre disponibilità.

A salire sul palco di piazza Duomo il 9 settembre, alle 21.30, sarà la cantante ciociara che ha collezionato una serie di successi dalla sua vittoria a Sanremo Giovani nel 2002, da ‘Ragazza di periferia’ a ‘Lo so che finirà’, ‘Essere una donna’, ‘Muchacha’, ‘Il mio amico’, fino al brano più recente ‘Guapo’.

Per un disguido, il concerto torna alla sua data canonica. Nelle ultime ore, un malcontento generale serpeggiava sui social. Pierluigi Lapollo, commissario cittadino di Azione, aveva osservato come non fosse stato nemmeno montato il palco, e aveva lanciato l’idea di una jam session di artisti locali.

‘Noi Comunità in Movimento’ parla, invece, di una “festa patronale in tono minore”, in riferimento ai festeggiamenti laici che accompagnano le celebrazioni religiose.

La filodiffusione che sostituisce la banda è stata giudicata “molesta e fuori contesto”, e starebbe creando “non pochi problemi alla cittadinanza residente nel centro città”; e ancora, “luminarie povere in numero e colori che lasciano senza luce i luoghi del passaggio del quadro venerato dai cerignolani e soprattutto Piazza Duomo”.

In città, a detta dei consiglieri comunali Tommaso Sgarro, Marcello Moccia e Luca Lombardi, e del direttivo dell’associazione, si respira “una certa aria di mestizia”.

“Eppure anche quest’anno - scrivono da Noi Comunità in Movimento -, come sempre, l’amministrazione comunale ha contribuito, e non con poco, al budget per lo svolgimento della festa, tanto da non doversi chiedere, stante la situazione, se, nella riflessione seria che dovrà accompagnare il lavoro del Vescovo Ciollaro per la riorganizzazione della Deputazione, non trovi spazio anche la possibilità di garantire diritto d’asilo nel suo direttivo a un componente indicato dall’amministrazione in carica e una maggiore apertura alla rappresentanza di quegli sponsor che, annualmente, per devozione, contribuiscono economicamente alla riuscita della festa, così come fa l’ente pubblico”.

Già nei giorni scorsi aveva registrato una certa delusione dei cittadini anche il consigliere di opposizione (Avanti Cerignola) Rino Pezzano, soprattutto in riferimento al sistema di filodiffusione che sostituisce l’accompagnamento della banda durante la processione.

“È un cambio di una tradizione a cui Cerignola è strettamente legata e che sarebbe importante evitare, assicurando il mantenimento di tutti gli aspetti che hanno sempre caratterizzato questa importantissima ricorrenza”, aveva detto, rivolgendo un appello al vescovo, mons. Fabio Ciollaro, e al sindaco Francesco Bonito.