Donatella Rettore in concerto a San Giovanni Rotondo

Un tuffo negli anni Ottanta a San Giovanni Rotondo. In occasione della festa di Santa Maria delle Grazie, domenica 10 settembre in piazza Europa arriva il ‘DadaUffa Tour’ di Donatella Rettore.

Interprete di alcuni dei più celebri brani degli anni Ottanta, Rettore inizia a cantare all’età di 3 anni e 10 ha già il suo primo complessino, ‘I Cobra’, con il quale si esibisce nelle parrocchie cantando le canzoni della Caselli. Ancora liceale si aggrega alla ‘Nuova Compagnia di Canto Popolare’ (gruppo musicale napoletano formato da musicisti quali Eugenio Bennato, Carlo D’Angiò e Roberto De Simone), è la spalla di Lucio Dalla ne suo tour estivo del ’73.

L’anno successivo arriva il primo singolo. La consacrazione ufficiale arriva con la canzone dell’estate ’79, ‘Splendido Splendente’ che, oltre ad uno strepitoso successo di vendite, le fa guadagnare il premio rivelazione a ‘Vota la Voce’ e viene consacrata artista a livello europeo (l’album viene pubblicato in tutta Europa). Seguono altri grandi successi come ‘Cobra’, ‘Donatella’, ‘Lamette e la più recente ‘Chimica’ in duetto con Ditonellapiaga (Sanremo 2022). L’ultimo singolo è ‘Spettacolare’ inciso insieme al duo ‘Legno’ e uscito lo scorso luglio.