Dodi Battaglia in concerto a Sant’Agata di Puglia il 17 agosto alle 22 in piazza Perillo. Polistrumentista, interprete, compositore, arrangiatore, paroliere, in più di cinquant'anni di carriera artistica ha sviluppato un personale sound, sempre attendo alle influenze del panorama musicale italiano ed estero.

Inizia da piccolo a studia re la fisarmonica, ma ben presto scopre la passione per la chitarra. Notato da Valerio Negrini e Roby Facchinetti grazie alla segnalazione dell'allora manager dei Pooh Enrico Marescotti, nel giugno del 1968, all'età di 17 anni, a Dodi viene proposto di entrare nel gruppo al posto di Mario Goretti. Seguono grandi successi. Nel 1990 vince con i Pooh il Festival di Sanremo con il brano ‘Uomini soli’. Nel 2002 con i Pooh debutta nel mondo del musical con ‘Pinocchio’, la trasposizione del celebre romanzo di Carlo Collodi, mentre nel 2006 firma con loro ‘Cuore Azzurro’, il singolo porta fortuna della Nazionale Azzurri vincitrice dei Mondiali di Calcio. Nel 2016 la lunga storia dei Pooh trova la sua conclusione con la tournée ‘Reunion’ in una inedita formazione a cinque in cui viene incluso Riccardo Fogli: il gruppo saluta i fan con una serie di concerti che vanno a suggellare i 50 anni di attività.

“Con la mia musica – dice – ho cercato di raccontare cosa accade nel mondo che mi circonda, ho vestito di suoni le parole di molti autori ed ho cercato di stabilire un contatto diretto con il mio pubblico basato sul feeling che sa creare uno strumento così espressivo e potente come la chitarra".