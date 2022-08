Dodi Battaglia in concerto a San Giovanni Rotondo

Dopo Candela, live in programma il 18 agosto, Dodi Battaglia, 71enne già chitarrista e voce dei Pooh, il 10 settembre tornerà in provincia di Foggia, a San Giovanni Rotondo, dove si esibirà in occasione della festa di Santa Maria. Nominato miglior chitarrista europeo nel 1981 e nel 1986, migliore in Italia nel 1988 e 1989, il cantautore e compositore di Bologna ripercorrerà la sua carriera anche e soprattutto attraverso i successi del gruppo che lo ha reso celebre nel mondo.