I Dik Dik in concerto a Poggio Imperiale

A Poggio Imperiale in occasione della festa patronale di San Placido Martire e del Compatrono San Michele Arcangelo, il 6 ottobre alle 21.30 in piazza Imperiale arrivano i Dik Dik in concerto.

I Dik Dik debuttano nel 1965, ma il successo arriva l’anno successivo con ‘Sognando la California’, versione italiana (con testo di Mogol) della celebre hit americana ‘California Dreamin' dei The Mamas & the Papas. Da allora si susseguono i 45 giri di successo come ‘Senza luce’ (cover italiana di ‘A Whiter Shade of Pale’ dei Procol Harum), ‘Io mi fermo qui’, ‘Vendo casa’ e ‘L’isola di Wight’.