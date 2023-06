Dee Dee Bridgewater ad Accadia per l'anteprima del Blues Festival

Torna l’Accadia Blues Festival. Dal 4 al 7 agosto, nel borgo dauno torneranno a suonare i big internazionali del blues. Nell’attesa del programma (in via di definizione), gli organizzatori comunicano che il Festival avrà una sorta di anteprima con il live di Dee Dee Bridgewater. L’artista americana sarà in piazza Matteotti la sera del 16 luglio. Ad accompagnarla sul palco ci sarà la ‘Medit Orchestra’ diretta dal Maestro Angelo Valori.

Soprannominata ‘signora del jazz’, la Bridgewater si è fatta conoscere con la ‘Thad Jones/Mel Louis Big Band’ e collaborando negli anni Settanta con artisti del calibro di Max Roach, Sonny Rollins, Dexter Gordon e Dizzy Gillespie. Dopo una breve parentesi nel mondo della musica pop negli anni Ottanta, è ritornata al suo primo amore, quello per il jazz.

Si è dedicata anche al musical interpretando Glinda in ‘The Witz’ (performance che le è valsa un Tony Award) e recitando in spettacoli di successo quali ‘Sophisticated Ladies’, ‘Black Ballad’, ‘Carmen’ e ‘Cabaret’. Il ruolo di Billie Holiday nella produzione off-Broadway ha ricevuto una ‘British Laurence Olivier nomination’ come miglior attrice di musical. È anche ambasciatrice della FAO.