Danilo Sacco, l'ex Nomadi in concerto a Castelluccio Valmaggiore

A Castelluccio Valmaggiore, il 18 agosto, il noto cantante e chitarrista ex Nomadi, Danilo Kauen Sacco, porterà in piazza le sue canzoni e alcuni dei successi della band più longeva in attività, che ha lasciato il 31 dicembre 2011. Da allora per l'artista di Agliano Terme è cominciata la carriera da solista, pubblicando quattro album.