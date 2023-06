Cristiano Malgioglio alla Notte bianca di Ascoli Satriano

Il 14 agosto, in occasione della Notte bianca, ad Ascoli Satriano in piazza Giovanni Paolo II a partire dalle 23, concerto di Cristiano Malgioglio.

Cantautore dalla straordinaria carriera, Malgioglio è soprattutto autore di brani che hanno fatto la storia della musica italiana: ‘L'importante è finire’ e ‘Ancora ancora ancora’ per Mina, ‘Gelato al cioccolato’ per Pupo o ‘Ciao cara come stai’ per Iva Zanicchi per citarne solo alcune. Fra i brani che, invece, sono diventati famosi grazie alla sua voce ci sono ‘Danzando danzando’, ‘Sbucciami’, ‘Mi sono innamorato di tuo marito’.

Negli anni duemila diventa anche un personaggio televisivo grazie alla presenza in diversi talk show, reality e talent come ‘Grande Fratello Vip’, ‘Tale e Quale Show’ e ‘Amici’. Ha inciso 30 album.