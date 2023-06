I Tiromancino a Foggia il 15 agosto con il loro 'Summer Tour'

Si scaldano i motori per il ‘Foggia estate 2023’. C’è grande attesa per il gran concerto di Ferragosto che quest’anno vedrà cantare sul palco allestito – come tradizione vuole – nella centralissima piazza Cavour i Tiromancino con una tappa del loro ‘Summer Tour’.

Il gruppo, capitanato da Federico Zampaglione, è uno dei più longevi in Italia con una carriera ormai quasi trentennale alle spalle. ‘La descrizione di un attimo’, ‘Due destini’, ‘Amore Impossibile’, sono alcune delle canzoni della band romana più rappresentative e popolari e che hanno accompagnato la vita di diverse generazioni di italiani. Brani che saranno riproposti dal vivo in uno spettacolo che vedrà salire sul palco con il frontman Zampaglione, Antonio Marcucci alla chitarra, Francesco Stoia al basso, Marco Pisanelli alla batteria e Fabio Verdini alle tastiere.

Il concerto attingerà al vasto repertorio del gruppo, che conta dodici album registrati in studio, e proporrà anche il nuovo intenso singolo ‘Due Rose’, uscito ad aprile, registrato con la giovane cantautrice Enula che sarà presente sul palco di Foggia.