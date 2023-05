I 'The Kolors' in concerto a Torremaggiore

Torremaggiore ha scelto chi lunedì 5 giugno si esibirà in Piazza dei Martiri per la festa di San Sabino. "Si salterà a ritmo di musica" ha scritto sui social il sindaco Emilio Di Pumpo. In concerto, con 'ingresso' gratuito, ci saranno i 'The kolors', il gruppo rock milanese di Antonio Stash, vincitori della 14esima edizione di Amici nel 2015. Porteranno sul palco i loro successi, da Everytime a Cabriolet Panorama. E soprattutto Italodisco, il loro ultimo singolo.