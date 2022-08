Il rock‘n‘roll di 'Matthew Lee Quartet' in piazza ad Orta Nova

L’associazione 'Friends & Music' e il “Broadway Music Pub', in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Orta Nova, organizzano il concerto “Matthew Lee quartet' che si terrà giovedì 4 agosto presso Largo ex-gesuitico ad Orta Nova con inizio alle 22 nell’ambito dell’estate ortese.

Matthew Lee, che presenta lo spettacolo “Back to Rock & Love tour', è un carismatico performer, compositore, cantante e pianista dal virtuosismo straordinario. Rappresenta l’orgoglio dello spirito rock‘n‘roll e swing che trova il suo spazio tra il virtuosismo di Liberace, l’anima rock di Jerry Lee Lewis, lo stile di Ray Charles, il sentimento di Frank Sinatra, l’universalità di Elvis Presley e il funambolico pianismo di Renato Carosone.

Nella sua carriera conta oltre 1200 concerti in festival, piazze e teatri di tutto il mondo e 7 album pubblicati. Nella sua attività dal vivo in Europa tiene concerti in Inghilterra, Olanda, Germania, Francia, Svizzera, Slovenia, Belgio. Più volte ospite televisivo sulle reti nazionali Rai e Mediaset, si fa apprezzare per le sue performances e show di altissimo livello, in grado di infiammare le platee, anche solo in una manciata di minuti.

Il 2009 è l’anno della sua consacrazione all’estero. A marzo si esibisce per 5 sere consecutive al 'Lionel Hampton Jazz Club', tempio storico del jazz parigino che ospita artisti del calibro di B.B. King, Lionel Hampton, Little Richard. Nel giugno dello stesso anno partecipa a due importanti festival blues nel sud dell’Inghilterra, facendo letteralmente “impazzire” il pubblico, tanto che la stampa inglese gli dedica recensioni straordinarie definendolo “the genius of rock’n’roll”.

La sua fama gli consente di valicare l’oceano nel 2010. Matthew Lee debutta negli Stati Uniti e il suo nome è in cartellone al 'Cincinnati Blues Festival' insieme a grandi artisti del blues americano. Con il brano 'È tempo d’altri tempi', nell'estate 2015 è il vincitore assoluto del Coca Cola Summer Festival per la categoria giovani, programma trasmesso in prima serata su Canale 5.

In Italia tanti programmi televisivi si interessano a lui. Il primo è Gigi Proietti che lo invita nella sua fortunatissima trasmissione in prima serata 'Cavalli di Battaglia', poi è la volta di Fiorello che lo vuole come ospite nell'Edicola Fiore di Sky Uno ed in seguito è uno dei protagonisti della trasmissione 'L’anno che verrà' in onda la sera di capodanno su Rai 1.

Attualmente Matthew con la sua band è in tour in tutto il mondo.