A Lucera concerto di Mario Venuti sabato 6 maggio

Mario Venuti arriva in Capitanata. Sabato 6 maggio alle 21 il cantautore siciliano si esibirà al Teatro dell’Opera di Lucera accompagnato dalla ‘Melos Orchestra’ diretta dal maestro Francesco Finizio in occasione dei festeggiamenti per i 25 anni di attività artistica della compagnia ‘Strumenti e Figure’.

In scaletta pezzi nuovi e brani storici come ‘Veramente’, ‘Fortuna’, ‘Crudele’, ‘A ferro e fuoco’, ‘E' stato un attimo’ e ‘Un altro posto nel mondo’. Spazio anche per un momento più intimista con un medley acustico che vedrà Venuti da solo sul palco a suonare e cantare alcune delle sue canzoni più celebri. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con ‘Murialdomani’ e il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, di Cdb produzioni e di ‘Barley Arts’.

Mario Venuti, artista eclettico e sensibile che ha sperimentato ogni genere musicale, dal rock al pop, dalla samba al blues, fino a toccare la musica jazz, ha cominciato come leader del gruppo ‘I Denovo’ con cui è rimasto otto anni incidendo cinque album, per poi scegliere la strada da solista. Nel 1996 si è presentato al Festival di Sanremo con ‘Amore di plastica’. Nel 1998, in duetto con Carmen Consoli, ha cantato ‘Mai come ieri’. Negli anni successivi ha sfornato diversi album: ‘Grandimprese’ (2003), ‘Magneti’ (2006), ‘Recidivo’ (2009), ‘L’ultimo romantico’ (2012), ‘Il tramonto dell’Occidente’ (2014), ‘Motore di vita’ (2017), ‘Soyuz 10’ (2019) e ‘Tropitalia’ (2021).

Per informazioni, si può contattare il numero 06.92919780.