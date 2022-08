Gaudiano per la prima volta in concerto nella sua città: a Foggia la 'data zero' del suo tour

Dopo la vittoria della 71° edizione del Festival di Sanremo nella sezione 'Nuove Proposte', per la prima volta nella sua città, sabato 24 settembre, Gaudiano sarà in concerto sul palco più importante del capoluogo dauno, e cioè al Teatro Giordano (ingresso 20.30, sipario 21), per la data zero del tour che proseguirà con i live di Milano (30 ottobre, Magazzini Generali), Roma (3 novembre, Largo Venue) ed altri concerti in giro per la Penisola.

Foggia, dunque, al centro dei pensieri dell’artista, il quale ha scelto la città natale per l’esordio della sua tournée musicale italiana, che arriva dopo il lungo e sofferto stop alle manifestazioni artistiche causato dalla pandemia. Il concerto è prodotto da Friends&Partners ed è stato fortemente voluto, in qualità di soggetto promotore, dalla Accademia nazionale Musical Art (realtà locale di formazione artistica) nata dalla Crew Slup, la compagnia di musical di Paolo Citro con cui Gaudiano, sin da giovanissimo, ha mosso i primi passi nel mondo del teatro in veste di interprete delle produzioni 'Moulin Rouge' e 'Mamma Mia'. Il teatro, infatti, è tra i primi amori dell’artista. Un amore che, parallelamente alla musica, Gaudiano continua a coltivare con successo dopo essersi diplomato alla Darec Academy (Accademia internazionale di musical) di Roma sotto la direzione artistica del grande Maestro Gino Landi.

“Non vedevo l’ora di esibirmi in concerto a Foggia, perché, dal momento in cui è iniziata questa mia avventura, a partire da Sanremo 2021, la città mi è stata vicinissima. Era dunque importantissimo che, finalmente, tornassi a nel capoluogo dauno per ringraziare i miei concittadini per tutto il supporto che mi hanno dato in quel periodo, da Ama Sanremo fino al palco dell’Ariston, in cui il televoto ha avuto un’importanza rilevante. Al momento del bisogno i foggiani sono veramente capaci, per un figlio andato via dalla propria terra, di far sentire tutta la vicinanza, il calore e l’amore che solo una città come la mia può donare”, ha dichiarato Gaudiano in vista del suo live al Teatro Giordano. Un live (sold out per i posti in platea e per la prima fila di palchi) che si preannuncia esplosivo, in cui l’artista, già al lavoro per la produzione del suo secondo album, presenterà il repertorio del disco d’esordio, molto apprezzato dalla critica musicale, “L’ultimo fiore” (Epic/Sony Music) uscito lo scorso 8 luglio e contenente il brano dedicato al padre che ha trionfato al Festival di Sanremo, e cioè “Polvere da sparo”, oltre ad altri singoli di successo come “Rimani”, “Oltre le onde” e “100 kg di piume”. Durante la serata Gaudiano proporrà al pubblico del Giordano anche alcune cover di artisti che hanno segnato nel corso degli anni, a livello di ascolti, la sua formazione musicale.

Sul versante teatrale, invece, l’11 novembre, con la Compagnia della Rancia, il poliedrico talento foggiano vestirà i panni di Ragazzo al Teatro San Babila di Milano (e successivamente in giro per altri palcoscenici d’Italia) nella trasposizione teatrale del cult cinematografico “Once - Una volta nella vita”, opera vincitrice di un Oscar per la miglior canzone originale da film e di 8 Tony Award a teatro. Il concerto di Gaudiano al Giordano annovera, in qualità di partner, il Comitato Vola Gino Lisa (che ha voluto sostenere la manifestazione sia per festeggiare l’imminente start dell’aeroscalo foggiano per cui il gruppo guidato da Sergio Venturino ha lavorato alacremente, sia per sensibilizzare la città ad usufruire di questo rinnovato ed importante servizio infrastrutturale). Nel novero dei partner dell’iniziativa anche Clinica San Francesco e Sanità Più del Gruppo Telesforo; Bio Gustiamo; Peperone in Città.