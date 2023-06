Alla 'Murialdo' si festeggia la Disney con il concerto dell'orchestra e del coro della scuola

Grandi emozioni per gli alunni del coro e dell’orchestra giovanile della scuola secondaria di I grado ‘Murialdo’. Lo scorso primo giugno, presso il cortile della scuola, i giovanissimi musicisti e cantanti hanno tenuto il classico concerto di fine anno scolastico davanti ad una folta platea composta da genitori e amici. Tema di quest’anno, i 100 anni della Disney.

E così sul palco si sono alternati i circa 100 studenti che hanno suonato e intonato 7 fra i brani più celebri di alcuni grandi classici dell’animazione in un viaggio che ha accompagnato la platea nel percorso evolutivo che ha coinvolto la famosa casa di produzione americana nell’arco di un secolo. A partire dai primi classici ‘principeschi’ come ‘Cenerentola’ e ‘Biancaneve e i sette nani’, passando per i lungometraggi del cosiddetto ‘Rinascimento Disney’ (‘La Sirenetta’ e ‘La Bella e la Bestia’, ‘Aladdin’, ‘Il Re Leone’) fino ad arrivare al sodalizio con la Pixar inaugurato con ‘Toy Story’.

A supportare i ragazzi sul palco, i loro docenti del percorso musicale: le prof.sse di pianoforte Maria Rosaria Oliviero e Annita Giuva (quest’ultima ha anche preparato il coro e i solisti), la prof.ssa di arpa Rita Beneventi, la prof.ssa di sassofono Loredana Berlantini e il prof. di violoncello Mario Longo che ha diretto coro e orchestra e ha riarrangiato i brani. A metà serata, inoltre, spazio per la premiazione dell’orchestra che ha conquistato il primo premio nel concorso internazionale ‘Florestano Rossomandi’.

“Questi ragazzi ci riempiono di orgoglio – ha detto la dirigente Ida La Salandra – perché la passione e l’impegno che mettono in ciò che fanno qui a scuola ci fa sperare in una Foggia migliore in futuro. E di questo devo ringraziare i docenti, le colonne portanti di questa scuola, che ogni giorno si dedicano ai ragazzi, insegnando certo, ma soprattutto ascoltandoli e spingendoli a non rinunciare alle proprie passioni”.