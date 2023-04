Concerto in piazza di Clementino: il rapper live a Cagnano Varano per la festa patronale

"Per il 10 maggio non prendete impegni, arriva Clementino". La Pro Loco di Cagnano Varano qualche giorno fa ha ufficializzato il concerto in piazza Giannone, con ingresso gratuito, in occasione della festa patronale dei santi Michele e Cataldo. Al secolo Clemente Maccaro, il rapper 40enne di Avellino, ha pubblicato lavori discografici, l'ultimo, 'Black Pulcinella', esattamente un anno fa. Giudice di 'The Voice Senior', porterà sul palco della festa patronale di Cagnano i suoi successi più grandi: da 'Cos Cos Cos' a 'La più bella cosa che ho'.