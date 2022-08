Audio 2 in concerto: da 'Acqua e sale' a 'Io ho te', in piazza a Biccari

Tornano in provincia di Foggia gli Audio 2. La formazione composta dal duo napoletano Giovanni Donzelli e Vincenzo Leomporro, autori di brani resi celebri da Adriano Celentano e Mina, da 'Acqua e Sale' a 'Rotola la vita', da 'Io ho te' a 'Neve', si esibirà il 6 agosto a partire dalle 22 in piazza Umberto I. Il concerto è stato organizzato dal comitato 'San Donato'. Vincitori del premio Rino Gaetano nel 1997, hanno scritto la colonna sonora de 'I Laureati' e hanno realizzato un brano per 'Il Ciclone', sempre di Pieraccioni, film record di incassi. Tanti i successi in quasi 30 anni di carriera: da 'Alle venti' a 'Tu vieni prima di tutto', da 'Si che non sei tu' a 'Specchi riflessi'