Antonino in concerto a Foggia in piazza Cavour il 13 agosto

Quando Dal 13/08/2023 al 13/08/2023 Orario non disponibile

Foggia attende con trepidazione il suo concittadino Antonino Spadaccino. Il giovane cantante foggiano tornerà nella sua città il prossimo 13 agosto per un concerto in piazza Cavour. Il vincitore del talent ‘Tale e Quale Show 2022’, insieme ai suoi successi come canterà anche il nuovo singolo ‘Roma d’estate’, brano dalle sonorità mediterranee, prodotto da Luca Mattioni e scritto dallo stesso Antonino con Luca D’Aversa e Marta Venturini.

Divenuto noto nel 2004 in seguito alla partecipazione alla quarta edizione del talent show ‘Amici’ di Maria De Filippi dove si è classificato primo (vincendo anche il premio della critica), nel 2008 ha vinto il ‘Premio Lucio Battisti’ come miglior cantante emergente e si è classificato primo al ‘Festival Internazionale della Musica’.