L'estate foggiana all'insegna della grande musica: tutti i concerti in programma

Estate all’insegna di concerti ed eventi in tutta la Capitanata. Anche quest’anno il calendario promette di far divertire ed emozionare giovani e meno giovani con appuntamenti per tutti i gusti. Eccoli.

Concerti di giugno

Giusy Ferreri chiude la festa patronale a San Nicandro Garganico martedì 18 giugno alle 21.30.

Nel Villaggio Turistico Calenella il 21 giugno alle 21 dj set di Frankie hi-nrg mc per ‘Gargàra Fest’.

Il 22 giugno alle 20.30 tappa a San Menaio per il ‘Baccala on Tour’ di Serena Brancale.

Bianca Atzei in concerto a San Giovanni Rotondo il 24 giugno alle 21.30.

Mercoledì 26 giugno alle 21.30 nella grande arena costruita nel cuore dei vigneti Borgo Turrito a Borgo Incoronata, concerto di Joan Osborne.

Domenica 30 giugno alle 22 il concerto di Renzo Rubino e la Sbanda chiude la festa della Madonna del Rifugio a Vico del Gargano.

Concerti di luglio

Dal 13 al 17 luglio a Vieste la quinta edizione del festival internazionale di musica classica 'Cristalda & Pizzomunno'.

Dolcenera in concerto a San Menaio il 21 luglio alle 21.30 sul piazzale della stazione.

Concerti di agosto

Mario Venuti in concerto a San Menaio il 2 agosto alle 21.30 sul piazzale della stazione.

Luca Barbarossa e la Social Band in concerto a Mattinata giovedì 8 agosto alle 21 in occasione della quarta edizione di ‘Mattinatese dell’anno’.

Da giovedì 8 a domenica 11 agosto tra la piazza e il parco Robert Baden Powell torna il ‘Carpino in folk’.

Achille Lauro in concerto a Lucera in occasione delle celebrazioni in onore della Patrona Santa Maria, domenica 11 agosto alle 21.

Enzo Avitabile con i Bottari di Portico in concerto a Ischitella per la festa patronale martedì 14 agosto alle 21.

Shade in concerto a San Marco in Lamis mercoledì 14 agosto alle 23 in occasione dell’edizione 2024 del ‘Cchiù fa notte cchiù fa forte Festival’.

Noemi in concerto a Lucera per la festa di Santa Maria il 16 agosto alle 21.

Bianca Atzei in concerto a Monteleone di Puglia il 16 agosto alle 22 in piazza Municipio.

I Gemelli Diversi in concerto a Manfredonia venerdì 16 agosto alle 21.

Noemi in concerto a Ischitella sabato 17 agosto alle 21 per la festa di di SS. Maria Assunta e di San Rocco.

I Collage in concerto a Vico del Gargano in chiusura dei festeggiamenti in onore di San Rocco, il 19 agosto alle 21.30.

Gigi D'Alessio in concerto a Peschici il 20 agosto alle 21 all’Arenile del Porto.

Raf in concerto a Vico del Gargano per i 40 anni della hit 'Self Control' il 22 agosto alle 21.30 in piazza Monte Tabor.

Francesco De Gregori in concerto a Peschici il 25 agosto alle 21.30 all’Arenile del Porto.

Silvia Mezzanotte in concerto a Panni martedì 27 agosto alle 21.30 in largo Crociata.

‘Castlluzz in Reggae’, il primo Reggae Festival della Capitanata, a Castelluccio dei Sauri il 31 agosto in piazza San Giuseppe degli Artigiani.

(in aggiornamento)