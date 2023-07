L'estate foggiana entra nel vivo: tutti i concerti da luglio a settembre

Si scaldano i motori per una estate all’insegna di concerti ed eventi in Capitanata. Anche quest’anno il calendario della provincia di Foggia promette di far divertire ed emozionare giovani e meno giovani con appuntamenti per tutti i gusti (musicali). Dopo l’inizio con il botto con il live dei Boombadash il 24 giugno a San Giovanni Rotondo, ecco cosa ci aspetta in questa lunga estate (si spera) calda.

Luglio

Domenica 2 luglio alle 20.30 nel cortile della Parrocchia Santa Maria della Libera all’interno della 54esima edizione della stagione concertistica degli ‘Amici della Musica’, concerto degli gli 'Zamuner & Zamuner'.

Giovedì 6 luglio alle 21.30 presso le ‘Cantine Arpi’ di Foggia, concerto dei Rumba De Bosas.

dal 6 all’8 luglio presso la villa comunale di Stornarella torna la rassegna ‘Stornarella Jazz Fest’ con ospiti di fama internazionale.

Domenica 16 luglio Dee Dee Bridgewater in concerto ad Accadia in piazza Matteotti alle 22.

Mercoledì 19 luglio alle 21.30 a Vico del Gargano in zona Croci concerto di Marco Carta.

Venerdì 21 luglio alle 21.30 in piazza Sandro Pertini a Peschici, in occasione della festa patronale di Sant'Elia, concerto di Anna Tatangelo.

Sabato 22 luglio in piazza Duomo a Cerignola alle 21 Danilo Rea e Fiorella Mannoia in concerto

Lunedì 24 luglio alle 22.30 nella villa comunale di Mattinata concerto degli Après La Classe.

Agosto

Venerdì 4 agosto alle 21.30 presso le ‘Cantine Arpi’ di Foggia, concerto dei Matt Bianco.

Dal 4 al 7 agosto torna l’Accadia Blues Festival.

Domenica 6 agosto a Biccari, in piazza Umberto I alle 21.30 i Dirotta su Cuba in concerto.

Martedì 8 agosto alle 21.30 concerto di Ron in piazza Matteotti a Biccari.

Mercoledì 9 agosto alle 21.30 in piazza del popolo a Carpino Roy Paci e Aretuska in concerto.

Venerdì 11 agosto il rapper Shade in concerto a Ordona alle 22.30 in piazza Aldo Moro.

Sabato 12 agosto alle 23 concerto dei Marlene Kuntz nel parcheggio antistante lo stadio comunale di San Marco in Lamis.

Domenica 13 agosto alle 22 concerto di Antonino in piazza Cavour a Foggia, mentre a San Marco in Lamis arriva Miss Keta con il 'Profumo tour' alle 21 nel parcheggio antistante lo stadio comunale.

Lunedì 14 agosto alle 23.30 in occasione della Notte bianca che si terrà per la festa patronale, a Stornarella concerto di Neja.

Il 14 agosto, in occasione della Notte bianca, ad Ascoli Satriano in piazza Giovanni Paolo II a partire dalle 23, concerto di Cristiano Malgioglio.

Martedì 15 agosto in piazza Cavour a Foggia alle 22 Tiromancino in concerto

Mercoledì 16 agosto concerto di Danilo Kakuen Sacco, storica voce dei Nomadi, in piazza San Rocco a Rignano Garganico.

Mercoledì 16 agosto Anna Tatangelo in concerto a Monteleone di Puglia in occasione della festa patronale di San Rocco.

Dal 17 al 27 agosto a Torremaggiore torna la kermesse ‘Gezzinvilla’ con 12 concerti, più di 60 artisti impegnati, 12 workshop, proiezioni, mostre, dj set.

Giovedì 17 agosto a Ischitella c’è Paolo Belli and Big Band con il suo ‘Summer Tour’.

Sabato 19 agosto alle 22 concerto degli Zero Assoluto a Carpino.

Sabato 19 agosto alle 21.30 il Piazzale della Stazione di Vico del Gargano ospiterà il concerto di Nino Buonocore.

Martedì 29 agosto alle 22 in piazza a Motta Montecorvino fa tappa il tour estivo di Mietta. Special guest Fiordaliso.

Settembre

Dall'1 al 3 settembre alle isole Tremiti torna il TremitiMusicFestival giunto alla quinta edizione.

Venerdì 8 settembre alle 21.30 presso le ‘Cantine Arpi’ di Foggia, concerto degli Icona Cluster.

Mercoledì 13 settembre alle 21 in piazza a Zapponeta, concerto di Silvia Mezzanotte.

In aggiornamento