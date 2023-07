Tutti i concerti dell'estate in provincia di Foggia

Si scaldano i motori per una estate all’insegna di concerti ed eventi in Capitanata. Anche quest’anno il calendario della provincia di Foggia promette di far divertire ed emozionare giovani e meno giovani con appuntamenti per tutti i gusti (musicali).

I CONCERTI DI LUGLIO

Da venerdì 14 a domenica 16 luglio ad Apricena grandi ospiti internazionali con il 'Picchio Jazz'.

Domenica 16 luglio Dee Dee Bridgewater in concerto ad Accadia in piazza Matteotti alle 21.30, mentre a San Giovanni Rotondo alle 21 il cantautore folk Michele Merla festeggia i 50 anni di carriera.

Mercoledì 19 luglio alle 21.30 a Vico del Gargano in zona Croci concerto di Marco Carta.

Giovedì 20 luglio alle 20 Clementino in concerto a Troia.

Venerdì 21 luglio alle 21.30 in piazza Sandro Pertini a Peschici, in occasione della festa patronale di Sant'Elia, concerto di Anna Tatangelo, mentre a Troia alle 20 in villa cantano i Ricchi e Poveri.

Sabato 22 luglio in piazza Duomo a Cerignola alle 21 Danilo Rea e Fiorella Mannoia in concerto

Lunedì 24 luglio alle 22.30 nella villa comunale di Mattinata concerto degli Après La Classe.

I CONCERTI DI AGOSTO

Venerdì 4 agosto alle 21.30 presso le ‘Cantine Arpi’ di Foggia, concerto dei Matt Bianco, mentre a Torremaggiore in scena alle 21 lo spettacolo in trio acustico di Rocco Papaleo.

Dal 4 al 7 agosto torna l’Accadia Blues Festival.

Domenica 6 agosto a Biccari, in piazza Umberto I alle 21.30 i Dirotta su Cuba in concerto.

Martedì 8 agosto alle 21.30 concerto di Ron in piazza Matteotti a Biccari.

Mercoledì 9 agosto alle 21.30 in piazza del popolo a Carpino Roy Paci e Aretuska in concerto.

Venerdì 11 agosto il rapper Shade in concerto a Ordona alle 22.30 in piazza Aldo Moro.

Sabato 12 agosto alle 23 concerto dei Marlene Kuntz nel parcheggio antistante lo stadio comunale di San Marco in Lamis, mentre a San Giovanni Rotondo showcase del rapper Rhove. A Ordona, invece, tarantelle e tammurriate con i Terraross a Ordona in piazza alle 21.

Sabato 12 agosto alle 21.30 Bianca Atzei in concerto.

Domenica 13 agosto alle 22 concerto di Antonino in piazza Cavour a Foggia, mentre a San Marco in Lamis arriva Miss Keta con il 'Profumo tour' alle 21 nel parcheggio antistante lo stadio comunale. A Chieuti Marina, invece, alle 22 concerto dei Sud Sound System.

Lunedì 14 agosto alle 23.30 in occasione della Notte bianca che si terrà per la festa patronale, a Stornarella concerto di Neja.

Il 14 agosto, in occasione della Notte bianca, ad Ascoli Satriano in piazza Giovanni Paolo II a partire dalle 23, concerto di Cristiano Malgioglio.

Martedì 15 agosto in piazza Cavour a Foggia alle 22 Tiromancino in concerto

Martedì 15 agosto i Nomadi in concerto a Stornarella

Mercoledì 16 agosto concerto di Danilo Kakuen Sacco, storica voce dei Nomadi, in piazza San Rocco a Rignano Garganico, mentre a Lucera in piazza alle 22.30 canta Elettra Lamborghini.

Mercoledì 16 agosto Anna Tatangelo in concerto a Monteleone di Puglia in occasione della festa patronale di San Rocco.

Dal 17 al 20 agosto ad Apricena torna 'Suonincava' con i concerti di Jimmy Sax giovedì 17, Pablo & Gipsy Kings venerdì 18, Enzo Avitabile il sabato 19 e Rocco Hunt domenica 20 agosto.

Dal 17 al 27 agosto a Torremaggiore torna la kermesse ‘Gezzinvilla’ con 12 concerti, più di 60 artisti impegnati, 12 workshop, proiezioni, mostre, dj set.

Giovedì 17 agosto a Ischitella c’è Paolo Belli and Big Band con il suo ‘Summer Tour’, mentre a Carpino suonano i Collage alle 22 in piazza del Popolo.

Venerdì 18 agosto a Ischitella concerto in piazza de Le Vibrazioni a partire dalle 22.

Sabato 19 agosto alle 22 concerto degli Zero Assoluto a Carpino.

Sabato 19 agosto alle 21.30 il Piazzale della Stazione di Vico del Gargano ospiterà il concerto di Nino Buonocore, mentre Tananai e Gaia saranno a San Giovanni Rotondo per un dj set a partire dalle 21.

Martedì 29 agosto alle 22 in piazza a Motta Montecorvino fa tappa il tour estivo di Mietta. Special guest Fiordaliso.

I CONCERTI DI SETTEMBRE

Dall'1 al 3 settembre alle isole Tremiti torna il TremitiMusicFestival giunto alla quinta edizione.

Sabato 2 settembre a Castelluccio dei Sauri torna il 'Castlluzz in Reggae’, il primo Reggae Festival della Capitanata.

Venerdì 8 settembre alle 21.30 presso le ‘Cantine Arpi’ di Foggia, concerto degli Icona Cluster.

Mercoledì 13 settembre alle 21 in piazza a Zapponeta, concerto di Silvia Mezzanotte.

SI SONO GIA' SVOLTI

I Boombadash il 24 giugno a San Giovanni Rotondo

Il 2 luglio alle 20.30 nel cortile della Parrocchia Santa Maria della Libera all’interno della 54esima edizione della stagione concertistica degli ‘Amici della Musica’, il concerto degli gli 'Zamuner & Zamuner'.

Giovedì 6 luglio alle 21.30 presso le ‘Cantine Arpi’ di Foggia, live dei Rumba De Bosas.

Dal 6 all’8 luglio presso la villa comunale di Stornarella la rassegna ‘Stornarella Jazz Fest’ con ospiti di fama internazionale.

Lunedì 10 luglio alle 21 in piazza Carmine a San Severo Jerry Calà con il suo concerto-show.

Mercoledì 12 luglio alle 21 in piazza Municipio a San Severo, concerto di Micky Sepalone e Angela Piaf.

