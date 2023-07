Clementino in concerto a Troia il 20 luglio

Il ‘Summer Tour’ di Clementino arriva a Troia giovedì 20 luglio alle 20 al Parco Urbano in via Lucera.

Clementino, pseudonimo di Clemente Maccaro, muove i primi passi nella musica rap all’età di 14 anni, ma incide il primo album (cantato sia in italiano che in napoletano) dal titolo ‘Napolicomio’ nel 2006. Nel 2012 inizia una collaborazione con il rapper Fabri Fibra e quello stesso anno recita nell'opera teatrale di Pino Quartullo ‘Che ora è?’ tratta dall'omonimo film del 1989 di Ettore Scola. L’ultimo album in studio (l’ottavo) è ‘Black Pulcinella’ del 2022.