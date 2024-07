Ferragosto con Clementino: il rapper napoletano è la scelta per il concerto di Piazza Cavour

E' il rapper napoletano Clementino il cantante che il 15 agosto si esibirà a Foggia. Prima ancora di essere annunciato durante la presentazione del cartellone degli eventi del 'Foggia Estate 2024', il nome dell'artista era comparso nel programma pubblicato sui canali istituzionali. Il 20 agosto Clementino, noto al pubblico anche per il programma The Voice Senior, si esibirà anche ad Ascoli Satriano durante la festa di San Potito.

Terminata l'attesa, seppur con qualche giorno di ritardo sulla tabella di marcia, in questo momento è in corso la conferenza stampa dell'assessore alla Cultura Alice Amatore nella sala Giunta di Palazzo di Città, che per l'occasione traccerà un bilancio dell'attività svolta dall'insediamento ufficiale.

La conferenza stampa rientra nell’ambito de 'I primi e i prossimi mesi. L’Amministrazione si racconta alla Città', ciclo di appuntamenti nei quali l’esecutivo, in modalità monologo e con l'ausilio di slide, comunica quanto fatto finora e gli ulteriori obiettivi da perseguire nell’immediato futuro.

Ieri è toccato agli assessore Giulio De Santis (Sicurezza e Legalità, Contenzioso, Avvocatura, Beni confiscati, Statistica, Politiche energetiche, Contratti) e Domenico di Molfetta (Istruzione e formazione, Istituti di partecipazione, Enti di ricerca, Politiche sportive e di inclusione sportiva, Manutenzione scolastica).

Saranno presenti anche la sindaca Maria Aida Episcopo, il presidente della Fondazione Monti Uniti Aldo Ligustro e un rappresentante istituzionale del Teatro Pubblico Pugliese.