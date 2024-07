Maninni e Aka 7even a Cerignola per il ‘Music Beach Soccer 2024’

In occasione del ‘Music Beach Soccer 2024, a Cerignola venerdì 12 luglio in piazza della Repubblica a partire dalle 21.30, tanta musica con dj set e due ospiti d’eccezione: Maninni e Aka 7even.

Maninni. Barese classe ’97, fin da piccolo si lascia influenzare dalla musica di Oasis, Radiohead, Pink Floyd, Vasco Rossi, U2, Ligabue, Cesare Cremonini. Esordisce nel 2017 con ‘Parlami di te’ e ‘Peggio di ieri’. Dopo un silenzio di due anni, torna nel 2021 con il primo singolo di un nuovo progetto discografico, il brano ‘Senza’ cui seguono ‘Vestito rosso’ e ‘Vaniglia’. Il 15 dicembre 2021 esce per Sony Music Italy il nuovo singolo ‘Bari NY’ seguito a febbraio da ‘Irene’ e in estate da ‘Caffè’. Al termine del 2022, dopo aver affrontato e superato le audizioni per Sanremo Giovani arriva in finale.

Aka 7even. Napoletano classe 2000, all’anagrafe Luca Marzano, ha raggiunto il successo nel 2020 in seguito alla partecipazione alla ventesima edizione del talent show ‘Amici’ di Maria De Filippi. Ha ottenuto un disco di platino per il suo album di debutto posizionatosi sul podio della classifica italiana, e varie altre certificazioni per i singoli ‘Mi manchi’, ‘Loca’ e ‘Perfetta così’. Vincitore di un MTV Europe Music Award e di un Kids' Choice Award, ha inoltre partecipato in gara al Festival di Sanremo nel 2022 con il brano ‘Perfetta così’, classificandosi al tredicesimo posto.