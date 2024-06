A Cerignola concerto gratuito con Sagi Rei, Santi Byron e Angela Molinari

Cerignola si prepara ad un'estate ricca di musica con il ‘Summer Show’, un concerto gratuito che si terrà in piazza Matteotti il 28 giugno alle 21.

Sul palco i dj radiofonici Santi Byron e Angela Molinari, con loro le Radioline. Guest star sarà il cantautore e musicista israeliano naturalizzato italiano, Sagi Rei, conosciuto per la sua voce soul versatile e per le sue influenze musicali eclettiche, che spaziano dal pop al rock, dalla musica elettronica alle sonorità etniche. Tra i brani più noti ‘Rhythm Is a Dancer’ nel 2005 e ‘L'amour toujours (I'll Fly with You)’ nel 2006, fra gli album più conosciuti e apprezzati ‘Emotional Songs’ un progetto di rivisitazione in chiave acustica di alcuni dei più grandi successi dance degli anni ’90, l'album ‘Sagi Sings Michael Jackson’ che è un omaggio al Re del Pop, la colonna sonora del film ‘Area Paradiso’ diretto da Diego Abatantuono nel 2012 e la collaborazione con Mario Biondi nel suo tour teatrale. L’evento è gratuito.

L'evento è organizzato dall’associazione ‘Costruire’ con il patrocinio gratuito del Comune di Cerignola.