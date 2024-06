Castelnuovo della Daunia celebra la ‘Festa della musica’ con una due giorni di appuntamenti.

Si parte venerdì 21 giugno con ‘Aspettando la Festa’ e il concerto del ‘Duo sax’ alle 21 in piazza Canelli e il live di ‘Luka Sensi e gli Ammici Indie’ alle 23 in via Roma. Sabato 22 giugno alle 19 inizio dei festeggiamenti alle 19 con la sfilata lungo le via del centro cittadino della ‘Rizza Band’ seguita dallo spettacolo di mangiafuoco ‘Furios Fire’. Alle 22 a Porta Lucera musica con ‘Microbir’ e a seguire in piazza Plebiscito un vero e proprio party all’aperto con musica revival anni Novanta e Duemila.

(foto Paolo La Torre)