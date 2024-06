Dopo il successo delle prime due edizioni, a Castelluccio dei Sauri torna ‘Castlluzz in Reggae’, il primo Reggae Festival della Capitanata. L’appuntamento è per il 31 agosto in piazza San Giuseppe degli Artigiani dove anche quest’anno si esibiranno artisti e produttori appartenenti alla scena reggae pugliese e italiana. Oltre a tanta musica, previste attività per bambini e un’area benessere per gli adulti. Non mancheranno gli stand enogastronomici per promuovere le prelibatezze locali.

Molte le novità di questa terza edizione. La prima è il jingle ufficiale – ‘Critical Riddim’ - prodotto dal duo Alessandro Falcone e Gianluca Ferrara in arte Bantustan Corporation. Un beat musicale costruito sulla voce del grande artista jamaicano U-Roy. Si tratta di un brano che sarà utilizzato per accompagnare la promozione del festival. Altra novità è che il festival sarà trasmesso in diretta radio e web tramite il programma ‘Radio Wadada’ condotto da Bredda I-tal.

L’evento è promosso da APS Uto.Pia. e patrocinato dal Comune di Castelluccio dei Sauri in collaborazione con ISNowRadio.