Antonella Ruggiero in concerto a Casalvecchio di Puglia

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Casalvecchio di Puglia

A Casalveccho di Puglia torna ‘VëLLAZëRiA’, il festival della fratellanza delle comunità italiane di origine albanese. L’appuntamento con la due giorni di musica, danza, suoni, sapori e cultura è per il 27 e 28 luglio. In occasione della chiusura di questa settima edizione, domenica 28 a partire dalle 21.30 concerto di Antonella Ruggiero. L’artista sarà accompagnata dalla ‘Melos Orchestra’ del Maestro Francesco Finizio.

Antonella Ruggiero. È la voce indimenticabile che ha fondato e reso famosi i Matia Bazar in Italia e nel mondo. Nell’ottobre del 1989 decide di abbandonare il gruppo. Con ‘Libera’, il suo primo album da solista, pubblicato nel 1996 e registrato fra l’India e l’Italia, Antonella Ruggiero si presenta al pubblico innovata: il disco è uno straordinario connubio tra ritmiche occidentali e suoni dell’antico oriente, frutto di sperimentazioni musicali e di continua ricerca. Il 1998 è l’anno di ‘Amore lontanissimo’, con cui ottiene l’ovazione della critica e il secondo posto al Festival di Sanremo. Il 2000 la vede impegnata in un lungo tour dedicato alla musica sacra e successivamente si interessa alle produzioni teatrali. Ha all’attivo 15 album in studio da solista: l’ultimo è ‘Altrevie’ pubblicato nel 2024.