Torna il Carpino in folk all'insegna del 'fuoco della tradizione'

Tutto pronto per l’edizione 2024 del ‘Carpino in folk. Tema di quest’anno sarà ‘Il fuoco della tradizione’. L’appuntamento è da giovedì 8 a domenica 11 agosto tra la piazza e il parco Robert Baden Powell. Ricco il programma che prevede non solo concerti, ma anche seminari di danza, chitarra battente e tamburi a cornice.

“Come diceva il grande compositore e direttore d’orchestra austriaco Gustav Mahler – scrivono in una nota gli organizzatori – la tradizione è custodire il fuoco, non adorare le ceneri. Un mondo che assomma passato, tradizione e modernità. Il passato è dato dalla sintesi del contesto pastorale e contadino del Gargano che poi si trasforma in antropologicamente urbano e contemporaneo. La storia che subisce le dinamiche del presente, che provano ad alterare le musiche e i canti degli avi. E qui subentra il lavoro della nuova edizione: riprendere quel mondo, non imitarlo ma attualizzarlo, rivalutando e valorizzandone la matrice folk attraverso inserti di voci e sonorità moderne e contemporanee con incursioni nelle musiche di altre nazioni”.

A breve il programma dettagliato.