Al Bano in concerto a Carpino

A Carpino il 19 agosto alle 22 concerto di Al Bano.

Al Bano. Lascia gli studi a 16 anni per trasferirsi a Milano e seguire le orme di un pugliese doc, Domenico Modugno. Entra a far parte del clan di Celentano e nel 1967 incide ‘Nel sole’ che diventa un grandissimo successo discografico da un milione e trecentomila copie vendute. Nello stesso anno partecipa al tour italiano dei Rolling Stones. Nel 1982 stabilisce un record assoluto in Italia piazzando contemporaneamente quattro canzoni nella hit parade. E nel 1984 in coppia con Romina Power con ‘Ci sarà’ vince il Festival di Sanremo. Il successo tributato in ogni parte del mondo trova riscontri nei 26 dischi d’oro e 8 di platino e canzoni come ‘Sharazan’, ‘Felicità’, ‘Nostaglia canaglia’, ‘È la mia vita’, ‘Nel sole’ per citarne alcune.

Negli anni Novanta si cimenta dietro la camera da presa realizzando alcuni video che raccontano le sue tournée.