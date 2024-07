Carmine Padula porta il suo 'Summer Tour' in Capitanata

Indirizzo non disponibile

Torna a suonare nella sua terra natia il compositore Carmine Padula. L’appuntamento con il suo 'Summer Tour' è per il 21 luglio in piazzale San Francesco ad Apricena, l'1 agosto in piazza Carlo D'Angiò a Monte Sant'Angelo, il 23 agosto sarà ospite di 'Suonincava' e il 4 ottobre terrà un concerto a San Giovanni Rotondo presso il Centro di Spiritualità Padre Pio. Tutti gli spettacoli si terranno alle 21.

Carmine Padula. Foggiano classe 2000 (la famiglia vive ad Apricena), inizia gli studi di pianoforte a 11 anni e quasi subito inizia a comporre vincendo numerosi concorsi nazionali e mondiali. A 15 anni pubblica il suo primo album ‘Orizzonti’ che si piazza subito nella Top Ten di iTunes, a 16 anni gli viene commissionata dal sindaco la realizzazione dell’inno del suo paese che intitola ‘Apricena, Madrepietra!’ di cui scrive parole e musica. Nell’estate del 2018, viene notato dal celebre regista Giacomo Campiotti (regista tra gli altri di ‘Braccialetti Rossi’), che gli commissiona la colonna sonora della Serie Tv ‘Ognuno è Perfetto’ con cui vince diversi premi e che segna l'esordio più giovane in Rai nella sezione delle colonne sonore.

Con lo stesso regista lavora anche alle musiche di ‘Chiara Lubich - L'amore vince tutto’, ‘La Sposa’, della serie evento ‘La Lunga Notte - La caduta del Duce’ e del film ‘Ennio Doris - C’è anche domani’. Compone la colonna sonora anche del film-evento che celebra i 70 anni della Rai ‘La Luce nella Masseria’ e del corto ‘Ughetto Forno - Il partigiano bambino’ vincitore ai Nastri d'Argento 2023.