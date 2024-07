Franco Ricciardi in concerto a Candela

In occasione dell’evento ‘Grano in Festa’, a Candela concerto di Franco Ricciardi. L’appuntamento è per il 9 agosto alle 22 in villa ‘Torre Bianca’.

Franco Ricciardi. All’anagrafe Francesco Liccardo, nato nel quartiere di Secondigliano a Napoli, comincia a esibirsi a 11 anni. nel 1985 partecipa al programma Rai ‘Clap Clap’ classificandosi secondo e nel 1986 debutta con il primo album in studio dal titolo ‘Nuova voce...Nuovo stile...Nuove avventure’. Dopo una serie di album e il fortunato incontro artistico con Gigi D’Alessio, nel 1997 arriva la svolta e la collaborazione con il gruppo musicale 99 Posse. Esce il singolo ‘Cuore nero’ che anticipa l'uscita dell'omonimo album. Ha all’attivo 20 album in studio e diverse colonne sonore. Nel 2014 vince il David di Donatello per la migliore canzone originale con il brano 'A verità, dal film ‘Song'e Napule’. Nel 2018 vince il suo secondo David di Donatello per la migliore canzone originale con il brano ‘Bang Bang’ dal film ‘Ammore e malavita’.