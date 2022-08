A Borgo Celano torna il super Rock

Il luogo è sempre lo stesso, che più bello non ce n’è: Borgo Celano, pieno Gargano. Anche quest’anno abbiamo tanta carne al fuoco, e non parliamo soltanto di musica dal vivo, che sarà esplosiva come sempre.

A partire da metà pomeriggio, tutti in piazzale … per incontrarci e far due chiacchiere, e per vivere le belle sorprese in serbo per voi. Ci saranno infatti un wall painting (murales dipinto dal vivo su una parete della piazza), un’esposizione di vinili legati da un tema purtroppo ancora cocente, come la guerra (quasi una preghiera laica, la nostra), un fumettista bravissimo, che siamo certi apprezzerete tanto, un banchetto di vendita cd e vinili, che quello ci vuole sempre, e un’ultima sorpresa …



Ecco i nomi: Margherita Villani (murales), Luigi Ciavarella (esposizione vinili), Vincenzo Bizzarri (fumetti), Al Discobolo (vendita cd/vinili), Luigi Napolitano (Rock no war). Dulcis in fundo la nostra amata musica. E dunque i superospiti di questa edizione saranno: SuperZoo, Nömask, Cafè Wah, 80 Voglia



Ah, come dimenticare cibo e beveraggio? Tranquilli, sarete soddisfatti anche riguardo quello (e ne sarà soddisfatto anche l'ambiente dato che useremo solamente carta alimenti e bicchieri compostabili, senza l'uso di plastica). Che dite, si può fare? E allora Rock and Roll!.