Battiti live ritorna sul Gargano: tappe a Vieste e Peschici

L’estate si avvicina e la musica di Radio Norba comincia a “pulsare”, aspettando l’inizio dell’attesissima ventunesima edizione del Radio Norba Cornetto Battiti Live, in programma a partire da fine giugno.

Dal prossimo fine settimana si accendono i motori e si comincia ad alzare il volume con 'Road to Battiti'. Dieci le tappe: 13 maggio a Canosa di Puglia, 14 maggio a Barletta, 20 maggio a Massafra, 21 maggio a Mesagne, 27 maggio a Fasano, 28 maggio a Taranto, 3 giugno a Vieste, 4 giugno a Peschici, 7 giugno a Marina di San Foca, 29 giugno a Giovinazzo.

Dieci imperdibili appuntamenti con un programma fitto: in ogni tappa, a partire dalle 19, il radio live show di Radio Norba in diretta in radio e in tv con i dj Marco Guacci e Claudia Cesaroni e la straordinaria partecipazione ai loro microfoni dell’artista ospite della tappa.

Al termine del radio live show, intorno alle 22, l’attesa esibizione dell’artista per la “performance on the road” che sarà successivamente trasmessa in una delle cinque puntate del Radio Norba Battiti Live.

Protagonisti del 'Road To Battiti' saranno, in ordine sparso: Pinguini Tattici Nucleari, Emma, Boomdabash, Mr Rain, The Kolors, Achille Lauro, Matteo Paolillo, Rosa Chemical, Articolo 31 e Marco Mengoni.

L’abbinamento città-artista sarà svelato di settimana in settimana ascoltando Radio Norba o seguendo i canali ufficiali della radio del sud. L’evento, nella migliore tradizione di Radio Norba, è con accesso gratuito per il pubblico, fino al raggiungimento delle capienze consentite. “In ogni tappa staremo insieme per almeno tre ore e ci divertiremo con tanta ottima musica e grandi artisti”, sottolineano Marco e Claudia. “Non vediamo davvero l’ora, è sempre bello scendere in piazza, incontrare il nostro pubblico, guardarsi negli occhi, ridere insieme. Saranno dieci bellissime serate, gireremo la Puglia e, insieme, faremo ricominciare a pulsare la musica, aspettando Battiti”.

Ma per conoscere il cast artistico completo, tappe e date del Radio Norba Cornetto Battiti Live 2023 ci vorrà ancora qualche settimana.