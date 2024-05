Ad Ascoli Satriano maxi concerto in piazza con l'evento 'Drum 100'

Indirizzo non disponibile

Ascoli Satriano

Ascoli Satriano capitale della musica e delle batterie per un week-end. Torna nella città dei Grifoni la ‘Drum 100’ con eventi, concerti, masterclass, merchandising. Si parte venerdì 28 giugno con uno spettacolo nello spettacolo, ‘The night of Drum Monsters’, un'esibizione dal vivo dei maestri e degli special guest tra cui Francesco Sguera, un musicista che presenterà la sua startup legata proprio al mondo delle batterie.

Sabato 29 sarà la volta delle masterclass, con maestri di fama internazionale come Andrea Festa, Paolo Valli, Mario Riso, Roberto Gualdi e Corrado Bertonazzi. E poi il superconcerto gratuito alle 21.30 in via Santa Maria del Popolo con Dave Weckl, uno dei batteristi jazz/fusion più influenti e tecnicamente dotati di tutti i tempi, che ha suonato con mostri sacri del calibro di George Benson, Chick Corea, Paul Simon, Art Garfunkel, Madonna, Frank Gambale, John Patitucci, Diana Ross, Robert Plant e tanti altri. A seguire, il concerto della Power Drum Band, con il meglio della musica internazionale.

Domenica 30 a partire dalle 17 spazio al Drum 100 che quest'anno ha fatto registrare una adesione massiccia, visto che si esibiranno contemporaneamente e per strada circa 150 batteristi.

La direzione artistica dell’evento - patrocinato dal Comune di Ascoli Satriano - è del batterista Francesco Roccia