Ascoli Satriano come le grandi capitali del rock: 107 batterie in piazza per il 'Drum 100'

Ascoli Satriano come le grandi città americane. Merito della musica, o meglio, della batteria. Domenica 9 luglio la città dei Grifoni diventerà un unico grandissimo palco dove suoneranno contemporaneamente 107 batterie allineate in perfetta simmetria. Arriveranno musicisti da tutta Italia e fra loro anche talentuosi drummer molto giovani. La folle idea è di Francesco Roccia, ascolano doc, percussionista “fin da bambino”, membro dell’associazione culturale ‘Flower’s Child’, fondatore della ‘Power Drum Band’ che può contare su ben 14 elementi.

“E’ un sogno che si realizza – ci ha raccontato – e sono contento di aver raggiunto questo record a livello italiano proprio nel mio paese natale. Ma il merito non è soltanto mio: l’intera cittadinanza e anche la politica, la nuova giunta comunale in primis, hanno fatto propria questa folle idea, l’hanno sostenuta e mi hanno aiutato a realizzarla”.

Non si tratta, però, di una prima volta per il maestro Roccia: anche l’anno scorso ha tentato il colpaccio, ma è riuscito a mettere insieme “soltanto 69 batteristi". Quest’anno, invece, ha puntato molto più in alto e ha centrato l’obiettivo andando anche oltre. Infatti l’evento si articolerà in una due giorni da fare invidia alle grandi città.

Si parte sabato 8 luglio con alcune masterclass a cielo aperto tenute da altri cinque maestri della percussione provenienti da tutta Italia: Bruno Farinelli (Bologna), Roberto Gualdi (Milano), Alessandro Napolitano (Taranto), Marco Iannetta (Roma) e Andrea Festa (Bat). La sera è previsto il concerto del batterista australiano Virgil Donati. La domenica, invece, spazio ai 107 percussionisti che suoneranno in piazza per registrare delle clip (nel pomeriggio) e poi la sera per una vera e propria ‘Drum night’.