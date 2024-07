Fausto Leali in concerto ad Ascoli Satriano

In occasione dei festeggiamenti in onore di San Potito Martire, ad Ascoli Satriano il 19 agosto alle 22 in piazza Giovanni Paolo II, concerto gratuito di Fausto Leali.

Fausto Leali. Bresciano classe 1944, esordisce a 14 anni e qualche anno dopo entra a far parte della band ‘I Novelty’ con cui nel 1965 fa da spalla alle date italiane del tour dei Beatles. Nel 1967 arriva il suo primo vero successo con ‘A chi’ (4 dischi d’oro), versione italiana della canzone statunitense ‘Hurt’ di Roy Hamilton. L’anno successivo arriva quato al Festival di Sanremo con il brano ‘Deborah’. Seguono altri successi discografici: ‘Angeli negri’, ‘Un’ora fa’, ‘Io camminerò’, ‘Malafemmena’, ‘Io amo’ (2 dischi di platino), ‘Mi manchi’, Ti lascerò’ in coppia con Anna Oxa. L’ultimo album è ‘Black, White and Blues’ (2023). La sua vocalità caratteristica gli ha fruttato l'appellativo di ‘negro bianco’.