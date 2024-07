I Collage in concerto ad Ascoli Satriano a Ferragosto

Ad Ascoli Satriano il 15 agosto alle 22 in piazza Giovanni Paolo II, concerto gratuito dei Collage.

Collage. La band nasce nel 1971, ma il successo arriva solo nel 1976 con la canzone ‘Due ragazzi nel sole’ con cui i Collage vincono il Festival di Castrocaro. Nel 1977 il gruppo partecipa al festival di Sanremo con il brano ‘Tu mi rubi l'anima’ classificandosi al secondo posto. Seguono successi quali ‘Sole rosso’, ‘Lei non sapeva far l'amore’, ‘Donna musica’, ‘Un'altra estate’, ‘La gente parla’, ‘I ragazzi che si amano’. Dopo una pausa, la band torna a suonare negli anni Novanta con una formazione in parte rinnovata e presentandosi con sonorità tendenti al rock-blues e al funky. L’ultimo singolo dal titolo ‘Rinasco’ è datato giugno 2023.