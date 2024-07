Massimo Ranieri in concerto per ‘Suonincava 2024’

Per l’edizione 2024 di ‘Suonincava’, ad Apricena nella suggestiva ‘Cava dell’Erba’, concerto di Massimo Ranieri. L’appuntamento è per il 19 agosto alle 21.30. I biglietti sono disponibili su Ticketone.

Massimo Ranieri. A soli 13 anni con lo pseudonimo di Gianni Rock incide il suo primo disco e sbarca a New York in tournèe come spalla di Sergio Bruni. Nel 1969 vince il Cantagiro con ‘Rose rosse', a Canzonissima arriva al secondo posto con ‘Se bruciasse la città'. Inizia a sfornare canzoni di successo come ‘Erba di casa mia’ e ‘Perdere l’amore’ (con cui vince Sanremo nel 1988), reinterpreta i classici della musica partenopea come ‘O sole mio’ e ‘Regginella’ e si dedica al cinema, al teatro e alla tv recitando accanto a mostri sacri come Anna Magnani. L’ultimo singolo è ‘Lasciami dove ti pare’ (2022).